'OSMANLI PAYİTAHTI' BURSA'NIN SİMGE YAPILARI ÇINAR YAPRAKLARINDA HAYAT BULUYOR

ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde 5 usta öğretici ve öğretmen tarafından kurutulan yapraklara Ulu Cami, Yeşil Cami ve Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane Saat Kulesi, Irgandı Köprüsü, Yıldırım Bayezid Külliyesi gibi tarihi yapılar nakşediliyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde çınar yaprakları üzerine, "Osmanlı payitahtı" kentin tarihi yapıları resmedilerek tablo haline getiriliyor.

Bursa'nın yüzyıllardır ayakta kalan Ulu Cami, Yeşil Cami ve Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane Saat Kulesi, Irgandı Köprüsü, Yıldırım Bayezid Külliyesi gibi birçok tarihi ve simge eseri, çınar yapraklarında yeniden hayat buluyor.

Enstitüdeki 5 usta öğretici ve öğretmen tarafından özenle seçilen yapraklar, aylarca kurutulup sulu boya ile birer sanat eserine dönüştürülerek satışa sunuluyor.

Tasarım şefi Ebru Önder, AA muhabirine, amaçlarının Bursa'nın değerlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Çınarın "hayat" anlamına da geldiğini belirten Önder, " Bursa'yı temsil eden, Osmanlı'nın da simgesi olan bir ağaçtır. Biz bu iki değeri bir araya getirelim ve bir ürün ortaya çıkaralım istedik. Çınar yapraklarını topladık ve Bursa figürlerini yapraklar üzerine çalışarak başladık. " dedi.

Önder, projede öncelikle desensel denemeler yaptıklarını, daha sonra mimari figürlere ağırlık verdiklerini anlattı.

Eserlerin hazırlanmasına değinen Önder, şu bilgileri paylaştı:

"Ekim ayında çınar yapraklarını topluyoruz ve elemelerden geçiriyoruz. Daha sonra kitapların arasına yerleştiriyoruz ve 4-5 ay yapraklara dokunmuyoruz kurutma evresinde. İstediğimiz kuruluğa ulaştıktan sonra üzerine figürlerimizi çalışmaya başlıyoruz. Arkadaşlarımız bir yerden kopyalama usulü değil, zihinlerindeki figürleri yaprak üzerine geçiriyorlar, yani çok sanatsal ve derin işçiliği olan bir eser, çok emek ve beceri isteyen bir iş. "

Çınar yaprağındaki eserlerin çok beğenildiğini belirten Önder, Bursa'nın değerlerini yaşattıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Ürünlere inanılmaz derecede ilgi var"

Enstitünün müdürü Nilüfer Karakoç ise Bursa'nın, zengin bir kültürel mirasın yüzlerce yıllık tanıklarından biri olduğunu belirtti.

Bursa'nın her köşesinde ayrı bir kültürel zenginlik olduğunu anlatan Karakoç, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü, geleneğimizi gelecek kuşaklara aktarma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken her zevke, her yaş grubuna hitap edecek çalışmalar yapmalıyız ki daha geniş kitlelere ulaşalım. Bursa'nın tarihi güzelliklerini, hem Osmanlı'yı hem Bursa'yı hem de yaşamı temsil eden çınar yaprağı üzerine resmettik. Ürünlere inanılmaz derecede ilgi var, hak ettiği ilgiyi buldu. İnsanlar ürünleri kendilerine aldıkları gibi Bursa'ya misafirliğe gelenlere hediye etmek için de büyük bir ilgiyle ediniyorlar. "

Enstitüdeki tüm alanlarda tecrübeli öğretmenler ve usta öğreticiler bulunduğunu aktaran Karakoç, daha birçok güzel çalışma yapmak için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:

https://www. aa. com. tr/tr/kultur-sanat/osmanli-payitahti-bursanin-simge-yapilari-cinar-yapraklarinda-hayat-buluyor/2455351

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