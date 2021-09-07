Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı saldırıya uğradı
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Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı saldırıya uğradı

Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı ve 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı ve 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alına alınırken, 2 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köprübaşı mevkiinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. isimli 3 kişi oturdukları esnada adı henüz bilinmeyen bir kişi tarafından iddiaya göre tehdit edildi. Aralarında sözlü tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra şahsın 2 oğlu olan S.I ve F.I isimli iki kişi ellerinde bulunan silahlarla 3 kişiye saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken Ziya Camcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şahıslar otomobilin içerisinde bekleyen 2 kişiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik güçleri şahısları yakalamak için operasyon başlatırken 2 kişi gözaltına alındığı ve diğer 2 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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