Osmanlı Park'ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor
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Osmanlı Park'ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ortak alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Osmanlı Park'ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor
17.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:39

Eyüpsultan Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ortak alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Osmanlı Park'ta tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Osmanlı Park Nikah salonu ile ön kısmında bulunan ahşap zeminler sökülerek yenilendi. Ayrıca park içinde bulunan, zamanla bozulan betonarme alanlar ise kırılarak yeniden beton atıldı ve sıva çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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