OSMANLI ORDUSU HAKKINDA 7 İLGİNÇ BİLGİ

01.11.2019 19:05

Sayısız zaferleri ile dünya tarihine yön veren, çağ kapatıp çağ açan Osmanlı'nın dillere destan ordusu tüm dünya tarafından bilinmekteydi.Düşmana korku, dosta güven veren bu ordu harika şekilde organize ediliyordu.Her bir adımı planlıydı.Bu videoda Osmanlı ordusu hakkında 6 ilginç bilgi yer alıyor.

Kaynak: Youtube