Osmanlı Ocakları Osmaneli İlçe Başkanlığında görev değişimi BİLECİK (İHA) – Osmanlı Ocakları Osmaneli İlçe Başkanlığında görev değişimi yapıldı.

BİLECİK (İHA) – Osmanlı Ocakları Osmaneli İlçe Başkanlığında görev değişimi yapıldı.

Ankara Osmanlı Ocakları Genel Merkezinde gerçekleştirilen atama töreninde Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Osmaneli İlçe Başkanlığında görev belgesini Mikail Mertoğlu'na takdim etti. Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Mikail Mertoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, "Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde kimseyi ayrıştırmadan Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan her kesimi her vatandaşı aynı çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için çalışmalar yaparak kardeşliğimizi pekiştirecek toplantılar gerçekleştirip ülkemize ve irademize sahip çıkmaktan mutluyuz. Bu davada bizlere destek veren vatan sever kardeşlerimiz de bizlerle bu yolda yürümek için yanımızda olmuş ve milletimize hizmet için yanımızda yer alan kardeşimiz Mikail Merdoğlu Osmaneli İlçe Başkanlığına milletimiz ve davamızdaki mücadele için atadık" dedi.

"Bu şerefi taşıyabildiğim en üst noktaya kadar taşıyacağım"

Mikail Merdoğlu ise, "Rabbim bu görevi bize tebliğ eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat'a ve bütün Osmanlı Ocakları ailesine karşı bizleri mahcup etmesin. Bu kutlu davanın bir neferi olmaktan şeref duyuyorum. Bu şerefi taşıyabildiğim en üst noktaya kadar taşıyacağım. Tek millet, tek devlet, tek bayrak uğruna çalışacağız. Rabbim davamızı daim kılsın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA