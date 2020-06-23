Osmanlı Ocakları'ndan üyelerine özel hediyeler
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Osmanlı Ocakları'ndan üyelerine özel hediyeler

Osmanlı Ocakları, Osmanlı medeniyetiyle ilgili çıkan Osmanlı Ocakları dergisini okurlarına ücretsiz dağıtmaya ve bunun yanı sıra üyelerine çeşitli hediyeler vermeye hazırlanıyor.

Osmanlı Ocakları'ndan üyelerine özel hediyeler
23.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:39

Osmanlı Ocakları, Osmanlı medeniyetiyle ilgili çıkan Osmanlı Ocakları dergisini okurlarına ücretsiz dağıtmaya ve bunun yanı sıra üyelerine çeşitli hediyeler vermeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Osmanlı Ocakları Genel Merkez Medya Danışmanı Murat Sakaoğlu, amaçlarının Osmanlı kültür ve mirasını yaşatıp, sahiplenmek olduğunu belirterek, "Geçmişini bilmeyen milletler geleceğe yön veremezler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti geçmişi Büyük Osmanlı medeniyetine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok büyük bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Sakaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Köklerimiz Bizans'ın köhne surlarını yıkan Fatih Sultan Mehmetlere, Fransa kralına o ünlü mektubu yazan Kanuni Sultan Süleymanlara, muhteşem eserleri ile Mimar Sinanlara, Hacı Bektaşi Velilere, Yunus Emrelere, Mehmet Akif Ersoylara en nihayetinde yedi düvele karşı büyük milletimizi teşkilatlandırıp, Kurtuluş Savaşı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyüklere dayanmaktadır. Osmanlı Ocakları olarak kendi tarihimizi ve kültürümüzü vatandaşlarımıza anlatıp, aydınlatmak boynumuzun borcudur. Bunun için bilgilendirme çalışmaları yapıyor, Osmanlı medeniyetiyle ilgili çıkan Osmanlı Ocakları dergimizi okurlarımıza ücretsiz dağıtmayı ve bunun yanı sıra çeşitli hediyeler vererek üyelerimizin kalbinizi kazanmak istiyoruz. Sponsorlarımızın bizlere verdiği destek ölçülerinde teknolojik ürünlerin yanı sıra şapka, penye, tarih kitapları, öğrenci arkadaşlarımıza tablet, telefon ve hatta ev kiralarına varana kadar hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Milletimize hizmet etme yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuz bilinmedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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