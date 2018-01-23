Osmanlı Ocakları'ndan Afrin'e Destek
Osmanlı Ocakları Mardin Şubesi Afrin operasyonuna destek açıklaması yaptı.
Osmanlı Ocakları Mardin Şubesi Afrin operasyonuna destek açıklaması yaptı.
Osmanlı Ocakları İl Başkanı Hülya Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı " Zeytin Dalı Harekatı"na destek açıklaması yaptı. Operasyonu desteklediklerini belirten Özdemir, "Afrin operasyonunda geç kalındı. Allah'ın izni ile geç de kalsak inşallah muvaffak olacağız. Oradaki kardeşlerimizin Allah yardımcıları olsun" dedi. - MARDİN