Osmanlı Ocakları'ndan Afrin'e Destek

Osmanlı Ocakları Mardin Şubesi Afrin operasyonuna destek açıklaması yaptı.

Osmanlı Ocakları İl Başkanı Hülya Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı " Zeytin Dalı Harekatı"na destek açıklaması yaptı. Operasyonu desteklediklerini belirten Özdemir, "Afrin operasyonunda geç kalındı. Allah'ın izni ile geç de kalsak inşallah muvaffak olacağız. Oradaki kardeşlerimizin Allah yardımcıları olsun" dedi. - MARDİN