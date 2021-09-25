Osmanlı Ocakları'ndan '1 Milyon Fidan Dikme Projesi' açıklaması

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, 1 'Milyon Fidan Dikme Projesi'ni 2022'nin Mart ayında aylarında hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Merkezi, binlerce dekarlık alanın kül olmasının ardından 1 Milyon Fidan Projesi sözü vermişti. Federasyonun Genel Başkanı Kadir Canpolat, proje kapsamında 2022'nin mart ayından iribaren itibaren yurt geneli teşkilatları ile birlikte 1 milyon fidanın ekileceğini duyurdu.

Kadir Canpolat'ın yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından sonra özellikle Akdeniz bölgesinde ormanlarımızın yanması, toplumda derin endişe ve kaygı yaratmıştı. Herkes seferber olup yangınla mücadele etti. Biz de bu noktada yanan ağaçlarımızın yerine yeniden ve daha fazla fidan dikme sözü vermiştik. '1 Milyon Fidan Projesi'ni ilkbaharda hayata geçirmeyi planlıyoruz. 1 milyon fidanı yurt genelinde çeşitli alanlara dikmek üzere gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize yardım etmek isteyenler, bizimle beraber bu fidanları dikmek isteyenler bulundukları ildeki Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı ya da ilçe başkanlığına katılım sağlayıp bilgi verebilirler. Özellikle 100 bin fidanı sadece Muğla'ya dikeceğiz. Öte yandan İstanbul'da, Antalya'da, Manavgat'ta, İzmir'de bu bölgelerde 400 bin, 500 bin civarında fidan dikmeyi hedefliyoruz. Fidanların çoğu söğüt ağaçlarından, kavak ağaçlarından, zeytin ağaçlarından, meyve ağaçlarından olacak. Büyük bir çalışmamız var. Bu çalışmayı artık mevsim şartları da olgunlaştığı için uygulamayı düşünüyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri