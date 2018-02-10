Osmanlı Ocakları Mardin'de Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Mardin Osmanlı Ocakları İl Başkanı Hülya Özdemir Mardin'de muhtarlar ile bir araya gelerek muhtarları dinledi, dernek olarak muhtarların çalışmalarında destek olacaklarını ifade etti.

Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı Mardin'de merkez mahalle muhtarları ve muhtarlar dernek başkanı ile dernek binasında bir araya gelerek, Mardin'in gelişmesi için sivil toplum kuruluşu olarak çalıştıklarını söyledi. Mardin'de Osmanlı Ocakları olarak birçok sosyal sorumluluk projesine yer verdiklerini ifade eden İl Başkanı Hülya Özdemir, gençlerin ve kadınların Mardin'in geleceği olduğunu söyledi. Üreten bir toplumun hem ülkesine hem iline hem ilçesine hem mahallesine faydalı olacağını anlatan Özdemir, "Muhtarlarımız ile bir araya geldik. Bir siyaset, bir koltuk için değil Mardin'de neler yapabilirizi konuşmak için toplandık. Amacımız Mardin'e daha çok hizmet edip kadınlarımız gençlerimiz ile dil, din, ırk ayrımı yapmadan memleketimize ülkemize bir sivil toplum kuruluşu olarak faydalı olabilmek. Çocuklar, gençler, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için çalışıyoruz. Bu akşam derneğimizin ümre2ye yolladığı kafilemiz geri dönüş yapıyor. Bir dua her şeye bedel. Mardin'de Mardinliler için gerçekten bir şeyler yapmak çok zor değil, hükümetimizin bölgemize yatırımı çok. Cumhurbaşkanımızın ve valimizin bölgeye yapmış olduğu güzel hizmetleri bizlerde üzerimize düşen görevlerle desteklemeye çalışıyoruz" dedi - MARDİN