Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuzu Külliyenin önünde andı
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuzu Külliyenin önünde andı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuzu Külliyenin önünde andı Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde andı.

15.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:02

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuzu Külliyenin önünde andı

ANKARA - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde andı. Anma programını bireysel olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiren Kadir Canpolat, tüm şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklamada bulunan Kadir Canpolat, 15 Temmuz hain darbe girişimini aynı zamanda işgal girişimi olarak tanımlayarak, 15 Temmuz şuuru bin yıl devam edeceğini bildirdi. Kadir Canpolat açıklamasında şöyle dedi: " "Dış tehditli hain Fetö darbe girişimi sadece demokrasiye vurulan bir darbe değil aynı zamanda Türkiye'ye yönelik işgal girişimidir. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan yerli ve milli hamleleri dış güçler kabullenmemiş ve Türkiyeyi caydırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman ordumuz ve büyük milletimizle birlikte bu işgal girişimini geri püskürtmeyi başardık. Yalnız bugünde aynı Emperyalist güçler ve onların uşakları Türkye'yi iç savaş tehditleriyle, ekonomik kriz tehditleri ile hizaya getirmek istemektedirler. Onlar istiyor ki,başımızın belası Açılım sürecine Türkiye tekrar dönsün, ABD'ye boyun eğsin, yargılanan Fetöcü ve Pkklılar serbest bırakılsın, Türk Ordusu Doğu Akdeniz'den çekilsin, Türkiye yerli ve milli hamleleri terk etsin.

Buradaki esas amaç Türkiye'nin milli egemenliğidir ve Türk milletini yok etmektir.

Ama Türk milleti asla yok olmayacaktır."

Açıklamasında Türkiye'nin 15 Temmuzdan sonra büyük bir mücadeleye girdiğini bildiren Canpolat, "Bu öyle bir mücadeledir ki içteki ve dıştaki düşmanlara karşı yapılan yalnız sadece iktidar değil gerçek milliyetçi, kemalist ve ülkücülerin de olduğu ABD ve İsrail'e karşı yapılan topyekün bağımsızlık mücadelesidir. Bugünde mücadeleyi hem iktidar partisi hem de muhalefet partileriyle de değerlendirmek ve kazanmak şart olmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi bugünde safımızı belirledik. Türkiye'yi esir almaya çalışan karanlık güçlere karşı dimdik ayaktayız ve mücadele içerisindeyiz. Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuzu Külliyenin önünde andı

Kaynak: İHA

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