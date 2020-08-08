Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan Bakan Albayrak'a destek mesajı Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küresel sermaye güçlerine karşı Türk ekonomisini dimdik ayakta tuttuğunu belirterek destek açıklaması yaptı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın küresel sermaye güçlerine karşı Türk ekonomisini dimdik ayakta tuttuğunu belirterek destek açıklaması yaptı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Berat Albayrak'ın yanındayız" diyerek şunları ifade etti:

"Pandemi süreci dünya ekonomilerine çok büyük zararlar vermesine rağmen, Türk ekonomisi en az zararla atlatmasını bilmiştir. Pandemi sürecini başarılı bir şekilde atlatan Türk ekonomisinin bu sefer küresel finans merkezlerinin saldırılarına maruz kaldığını görüyoruz. Buna rağmen Bakanımız Berat Albayrak, daha önce ekonomide göstermiş olduğu doğru adımlarla küresel finans merkezlerinin saldırılarını geri püskürtmesini bilmiştir. Ülkemizi her alanda temsil eden yöneticilerimizin ekonomide de yapmış oldukları başarılarından dolayı ülkemiz ve milletimiz adına mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye bu saldırıları atlattığı gibi aynı zamanda ekonomide yerlileşme bütün hızıyla devam etmektedir. Türkiye'nin yerlileşme hamlesine hiç kimse engel olamayacaktır."

(İHA)

Kaynak: İHA