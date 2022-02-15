Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Her türlü kurulan kumpaslar milletimizin feraseti ile çökertilip bertaraf edilecektir"

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın yayımladığı yazılı açıklamada, "Ülkemizde artık siyaset dönemi 2023 yılına kadar kapanmıştır. Çünkü 100 yılın nihayeti sürecine girmiş bulunuyoruz. Her siyasi veya nefer ya vatan cephesindedir, ya da ihanet cephesine kapılmıştır" dedi.

Son günlerde çeşitli siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelerek ABD Başkanı Biden'in sözleri doğrultusunda hareket ettiklerini üzülerek takip ettiklerini bildiren Kadir Canpolat, Türk milletini ve devletini indirmek isteyen, bölgeye hakim olma formülleri çıkmazına giren ABD'nin ülkemizdeki siyasi temsilcileri kullanarak kendi amellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Genel Başkan Canpolat, "Türkiye 100. yılına girerken siyasi ve demokrasi ölçülerinin çok ötesinde bir geçişken dönemi görmektedir. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminde siyasete vurmak istenilen hain planları bugün başaramayanların ülkemizdeki siyasi parti liderleriyle mevcut iktidarı ve Devleti indirebilmek için her türlü plan ve kumpas içinde olduklarını görüyoruz. İşte tüm bu grupların yani Türkiye düşmanlarının tuzaklarına gelerek kurguladıkları toplantılar, yaptıkları paneller Türkiye'ye karşı bir grubun CHP ve HDP yani ABD ekseninde olduğunu görüyoruz" dedi.

"Türkiye düşmanlarının karşısında Cumhur İttifakının varlığı bizlere huzur veriyor" diyen Canpolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu ittifakı destekleyen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Biden'in tasarladığı ve uzun yıllar üzerinde çalışmış olduğu büyük kumpası bertaraf edecek her türlü fedakarlığa hazırdır ve bu kumpas 2023 seçimlerine giderken deşifre edilecektir. Her türlü kurulan kumpaslar milletimizin feraseti ile çökertilip bertaraf edilecektir. Yaşanılan ekonomik sorunlar nedeniyle mevcut hükümeti yıpratmaya çalışanlar, Cumhur İttifakı'nın seçmelerini etkileme pozisyonunda bir mekanizma aldığını görüyoruz. Bu kumpasın önüne geçecek yegane siyasi duruş Ocak Partisi olacaktır ve Biden'in Türkiye kurduğu kumpas çökertilecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika