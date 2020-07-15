Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, 15 Temmuz'u Külliyenin önünde andı Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde andı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde andı. Anma programını bireysel olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiren Canpolat, tüm şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklamada bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin aynı zamanda işgal girişimi olduğunu belirterek, 15 Temmuz şuurunun bin yıl devam edeceğini kaydetti. Canpolat, "Dış tehditli hain FETÖ darbe girişimi sadece demokrasiye vurulan bir darbe değil, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik işgal girişimidir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan yerli ve milli hamleleri dış güçler kabullenmemiş ve Türkiye'yi caydırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Hamdolsunki Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman ordumuz ve büyük milletimizle birlikte bu işgal girişimini geri püskürtmeyi başardık. Yalnız bugün de aynı emperyalist güçler ve onların uşakları Türkye'yi iç savaş tehditleriyle, ekonomik kriz tehditleri ile hizaya getirmek istemektedirler. Onlar istiyor ki başımızın belası açılım sürecine Türkiye tekrar dönsün, ABD'ye boyun eğsin, yargılanan FETÖ'cü ve PKK'lılar serbest bırakılsın, Türk ordusu Doğu Akdeniz'den çekilsin, Türkiye yerli ve milli hamleleri terk etsin. Buradaki esas amaç Türkiye'nin milli egemenliğidir ve Türk milletini yok etmektir. Ama Türk milleti asla yok olmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra büyük bir mücadeleye girdiğini ifade eden Canpolat, "Bu öyle bir mücadeledir ki içteki ve dıştaki düşmanlara karşı yapılan yalnız sadece iktidar değil, gerçek milliyetçi, kemalist ve ülkücülerin de olduğu, ABD ve İsrail'e karşı yapılan topyekün bağımsızlık mücadelesidir. Bugün de mücadeleyi hem iktidar partisi hem de muhalefet partileriyle de değerlendirmek ve kazanmak şart olmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de safımızı belirledik. Türkiye'yi esir almaya çalışan karanlık güçlere karşı dimdik ayaktayız ve mücadele içerisindeyiz. Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA