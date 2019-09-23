Osmanlı Ocakları Federasyonu'ndan üyelerine çağrı

23.09.2019 11:06

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı bir dizi ziyaret sonrasında yurt genelinde bulunan 4,5 milyon gönüllü üyelerine çağrıda bulunarak, "Osmanlı Ocakları gönüllü üyelerimizi AK Parti'ye üye olmaya davet ediyorum" dedi



Kadir Canpolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birileri AK Partiyi, işin özü Türkiyeyi bitirmek için AK Parti'den istifa ederek yeni oluşumlar içine girdiğini, ülkemizin gelişmesine ve büyümesine engel olmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Demokratik ülkelerde herkes kendi grubunu kurabilir, partisini oluşturabilir. Eğer siz Ak Partiyi yani Türkiye'yi hedefe koyarak parti kurarsanız bu millet bu oyunları çözebilecek kudrette olduğunu gösterir ve 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşayarak ülkemizin istikrarını korumak adına biz STK'lar üzerimize düşen vazifeleri yerine getiriyor ve ülkemize mal olmuş siyasi partilere özde sahip çıkıyoruz" dedi.



Yurt genelinde 77 ilde 420 ilçede ve dünya genelinde birçok yerdi teşkilatlandıklarını belirten Canpolat, "Tüm gönüllü üyelerimize sesleniyorum. Derhal bulunduğunuz il veya ilçelerde bulunan AK Parti il veya ilçe başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirip üye olun. Osmanlı Ocakları Federasyonunun temel amacı olan ve tüzüğünde kuruluş amacı yani Osmanlı Medeniyetine yakın olan AK Partiye üye olarak tüzüğümüzün bir yerde kurallarına uygun bir şekilde hareket etmiş olacağız. Çünkü AK Parti Osmanlı Medeniyetini temsil ediyor" ifadesini kullandı. Canpolat, "Bugün ben AK Parti'nin resmi üyesiyim. Tüm teşkilat arkadaşlarım gibi üyelerimizi ve vatandaşlarımızı AK Parti'ye üye olmaya davet ediyorum. Ülkesini, vatanını seven herkes bugün partizanlık için değil kalıcı istikrar ve güvenin devam etmesi için AK Parti'ye bilinçli her vatandaşımız üye olmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA