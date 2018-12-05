Osmanlı Ocakları Derneği Başkanı Canpolat: "Bugünün Türkiye'si Osmanlı'nın Güncellenmiş Halidir"

Osmanlı Ocakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türkiye'ye sahip çıkmanın Osmanlı'ya sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Osmanlı ile Türkiye arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

Osmanlı Ocakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı açıklamada, "Biz önce yeryüzünde 4 bin yıldır ordusu olan ve bu ordularıyla dünyaya adaleti, hoşgörüyü ve kardeşliği savunarak kullanmış bir devlet anlayışına sahip nezih bir milletiz. Osmanlı devleti adalette, hoşgörüde, kardeşlikte daha seviyesine ulaşılmamış bir devlettir. Bize soruyorlar nedir bu Osmanlı sevginiz? Neden Osmanlı ocaklarını kurdunuz? Ne gerek vardı bu teşkilata diye sorular ve eleştiriler alıyoruz. Biz bugünün Türkiye'sini Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyetle taçlandırılmış ve güncelleşmiş hali olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Canpolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bize göre 1808 tarihinde Alemdar Paşa'nın devlet idaresine yaptığı darbeyle Osmanlı Devleti bağımsızlığını yitirmiş, devlet içine sızan gayrimüslimler devleti parçalamak için yaklaşık yüz yıl uğraşmışlar ise de kurulan Türkiye ile Osmanlı'nın ortadan kalkmasına imkan verilmemiştir. Zira bugün Osmanlı medeniyetini kurulan bu Türkiye içinde içişlerine bağlı resmi olarak Osmanlı Ocakları ile yaşayıp yaşatabilmekteyiz. Biz diğer Türk devletlerimize de çok saygılıyız. Bu yüzden Türkiye'ye sahip çıkmak Osmanlı'ya sahip çıkmaktır. Cumhuriyetin değerlerinde ecdadımızın izini sürmekten gurur duyuyoruz." - ANKARA