Osmanlı'nın Savaşa Hazırlandığı Kocayayla Turizme Açılıyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in sınırları içinde bulunan, Osmanlı'nın savaşa hazırlandığı bin 200 metre rakımlı Kocayayla, Kırgızistan'dan getirilen 16 otağın yanı sıra yapımı devam eden bungalovlarla kısa süre sonra turizme açılacak.

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Bursa kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlara sahip Kocayayla, özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan binlerce kişiyi ağırlıyor. Etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli temiz havaya sahip yaylanın 12 ay turizme açılmasını hedefleyen Keles Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yaptı.

Kocayayla, Kırgızistan'dan getirilen 16 orijinal "Boz-Üy" adı verilen otağın yanı sıra 25 bungalov ev ile Türkiye'nin en önemli yayla turizm merkezlerinden biri haline gelecek.

KOCAYAYLA'NIN TARİHİ ÖNEMİ

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin en güzel yaylalarından Kocayayla'nın tarihi öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Teke, Osmanlı'da yaz aylarında ordunun savaş öncesi hazırlığını burada yaptığını belirterek "Burası yaz aylarında, özellikle hafta sonları çok rağbet görüyor. Doğayla uyumlu yaptığımız yatırımlarla insanları bu yaylada 12 ay buluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.

TÜRK DEVLETLERİNİ SİMGELEYEN 16 OTAĞ OLUŞTURULDU

Bölgeye ciddi turist getirmeyi hedeflediklerini anlatan Teke, şöyle devam etti:

"Burada tarihteki Türk devletlerini simgeleyen 16 otağ oluşturduk. Her biri 80 metrekare civarında. İçinde tuvaleti ve banyosu bulunuyor. Bunlar için çok emek harcandı. Kırgızistan'dan getirilen 'Boz-Üy' diye adlandırılan orijinal çadırlar. Burada, çadır hayatını, imparatorluğa giden yolda önemli bir geçiş noktası olan çadırlarla yaşadığımız hayatı canlandıracağız. Yaptığımız girişimler şimdiden tur operatörlerince çok talep görmeye başladı. Burasını inşallah birkaç ay içinde hizmete açacağız."

"KÜÇÜK İLÇELERİN KALKINMASI İÇİN ROL MODEL OLACAK"

Teke, yaylaya aslı Moğolistan'da bulunan Orhun Yazıtları'nın benzerlerini yaptırdıklarına işaret ederek "Yaylamızın doğallığı bozulmadan yaptığımız yatırımlarla Kocayayla bir marka haline gelecek. Burada insanlar doğa ile iç içe huzurla vakit geçirebilecek." ifadelerini kullandı.

Bölgenin Karadeniz yaylalarına benzediğini dile getiren Teke, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerden bunalan insanlar huzur arıyor. Kocayayla bu manada yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlayacak. Ayrıca bölge esnafını da Göynük, Mudurnu, Abant gibi yerlere götürdük. Oradaki durumu gözlemlediler. Bu bölgenin ekonomisine değer katmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Yaptığımız girişimlerin küçük ilçelerin kalkınması için rol model olacağına inanıyoruz."

Teke, temmuz ayında Kocayayla'da düzenlenecek "3. Türk Dünyası Ata Sporları Oyunları"na, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan başta olmak üzere ata sporlarına gönül veren herkesi davet ettiğini kaydetti.