"Osmanlı'nın parmak izi" sessiz günlerini yaşıyor
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"Osmanlı'nın parmak izi" sessiz günlerini yaşıyor

'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sessizlik hakim.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sessizlik hakim.

Mimarisi, şehir hayatı ve yaşantısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'nun Tarihi Çarşı'sında kapanmadan muaf olan birkaç dükkan açık kaldı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, köprü, çeşme ve camiler gibi tarihi yapıların yer aldığı tarihi kent, kapanma nedeniyle Covid-19 salgını sürecindeki sessiz günlerinden birini daha yaşıyor.

"Korumanın başkenti", "açık hava müzesi", "Osmanlı'nın parmak izi", "en iyi korunan 20 kent" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, tam kapanmanın bitmesinin ardından eski günlerine geri dönmeyi bekliyor.

Kapanmadan muaf olan çilingir ustası Hüseyin Özdemir, tam kapanmanın geç kalınmış bir kara olduğunu söyledi. Kapanmadan yana olduklarını ifade eden Özdemir, "İmalat yapan kişilere böyle bir hak tanınmış. Kendi dükkanımızda satış olmadan imalat yapıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor, elimizde teslim etmemiz gereken işler var. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Bize de bunlarla ilgili işler verdi. Bunların süreleri kısa, yapılması uzun süren bir iş. Kimseye zarar vermeden, almış olduğumuz siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Turistlerin kapanma bittikten sonra değil de hastalık bittikten sonra gelmesini istiyoruz" diyen Özdemir, "Parayı bir şekilde kazanabiliriz. Ama sağlığı kazanmak çok zor. İlk önce sağlığımıza kavuşalım turist ondan sonra gelsin diyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor
'Osmanlı'nın parmak izi' sessiz günlerini yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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