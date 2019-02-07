Osmanlı'nın "Kat'ı Sanatı" Geleceğe Aktarılıyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Osmanlı döneminde oldukça gelişen "Kat'ı sanatı"nın yok olmaması amacıyla Samsun'da çalışmalar yapılıyor.

Osmanlı kültüründe önemli yeri bulunan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan kat'ı sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında bulunuyor.

Bu sanatın yok olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Atakum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Merkezi'nde isteklilere kurs veriliyor.

Burada kursiyerler, kat'ı sanatıyla tablo ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Kat'ı sanatı öğrenmek için eğitim alan kadınlar, hünerli elleriyle hayat verdikleri bu sanatı, geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kat'ı sanatı usta öğreticisi Fehimi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kat'ı sanatının sabır, emek, incelik ve dikkat gerektirdiğini söyledi.

Kat'ı'nın Osmanlı'dan gelen bir sanat olduğunu belirten Kaya, "Kat'ı, kağıt veya derinin çeşitli boyutlarda kesilip üst üste koyulması, böylece üç boyutlu hale getirilmesiyle ilgili bir sanattır. Bu el sanatına kadınlarımız oldukça ilgi gösteriyor." dedi.

Kursa gelenlerin özveriyle çalışıp çok güzel eserler ortaya çıkardığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bir tablo 1,5 ay da sürebiliyor. 14 kat kağıt ya da derinin kesilerek üst üste konulup üç boyutlu hale getirilmesiyle yapılıyor. Kesme, cımbızlama, silikonlama, ütüleme ve vernikleme gibi aşamaları var. Kesme aşamasının çok düzgün olması lazım. Cımbızlama aşaması da önemli. Yapıştırdığımız zaman kağıt gibi değil, seramik gibi duruyor. Bu nedenle detaylara dikkat ediyoruz. Her bir aşaması ayrı bir sabır ve titizlik gerektiriyor."

Kaya, kendisinin üç yıldır bu sanatla uğraştığına işaret ederek, "Kursumuza 20 kadın kursiyer katılıyor. İstenilen her türlü resim, şekil ve görselin kat'ı sanatını ortaya koyabiliyoruz. En önemli amacımız, bu sanatın yok olmaması. Kursiyerlerimize bu sanatı öğrendikten sonra yurt içinden, hatta yurt dışından bile talep geliyor." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden ev hanımı Sema Beşirli ise bu sanatı öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için aynı zamanda terapi gibi oluyor. Yaklaşık 6 aydır kursa geliyorum hatta sipariş de aldım." diye konuştu.

Kaynak: AA