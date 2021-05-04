"Osmanlı'nın ilk kadısı" Dursun Fakih'in türbesine ulaşımın sağlandığı yol düzenlendi

Osmanlı Devleti'nde kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan, devletin ilk kadısı da olan Dursun Fakih'in Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesine ulaşımın sağlandığı yol, son dönemde yapılan çalışmalarla daha iyi bir seviyeye getirildi.

Osmanlı Devleti'nde kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan, devletin ilk kadısı da olan Dursun Fakih'in Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesine ulaşımın sağlandığı yol, son dönemde yapılan çalışmalarla daha iyi bir seviyeye getirildi.

Bilecik-Söğüt kara yolunun 20. kilometresinde Küre köyü yol ayrımından 2 kilometre mesafedeki 550 metre rakımlı ihtişamlı bir tepede yer alan türbeye ilçeden ulaşımı sağlayan yol, ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla düzenlendi.

Türbenin çevre düzenlemesi için de bu yaz çalışma başlatılacağı öğrenildi. Çalışmalar tamamlandığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası türbeye daha fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Salgın kısıtlamalarının olmadığı günlerde ziyaretçilerin gelip dua ettiği türbe, eski Türk mezarlarının yöresel şekillerinin bir örneği kabul ediliyor. Dursun Fakih Türbesi'nden temiz ve pussuz bir havada bakıldığında, kuş uçuşu 14,5 kilometre mesafede bulunan Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi görülebiliyor.

Dursun Fakih

Karaman'da dünyaya gelen ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk bilgini olan Dursun Fakih, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini tahsil etti.

Hocası Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek damadı, Osman Gazi ile de bacanak olan Dursun Fakih, Eylül 1299'da Karacahisar fethedildikten sonra Osman Gazi adına hutbe okuyup cuma namazını kıldırdı. Böylece hem Osman Gazi'nin hür ve tam istiklal sahibi bir devlet başkanı olduğunu hem de Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu dünyaya ilan etti.

Osmanlı'nın ilk imam hatibi ve ilk kadısı, kuruluş döneminin en önemli manevi liderlerinden olan, "Gazavatname" adlı bir eseri de bulunan, Anadolu'da milli birlik ve kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden Dursun Fakih, 1327 yılında vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever