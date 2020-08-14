Osmanlı'nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde dağıtılıyor
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Osmanlı'nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde dağıtılıyor

Osmanlı Devletine ilk başkentlik yapan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, her gün havanın aydınlanması ile özenle hazırlanan sıcak aşlar, ihtiyaç sahiplerine büyük bir gizlilik içinde ulaştırılıyor.

Osmanlı'nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde dağıtılıyor
14.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:29

Osmanlı Devletine ilk başkentlik yapan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, her gün havanın aydınlanması ile özenle hazırlanan sıcak aşlar, ihtiyaç sahiplerine büyük bir gizlilik içinde ulaştırılıyor.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın talimatı ile her gün 143 kişilik sıcak yemek ve ekmek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Yılın 365 günü vatandaşların evlerine ulaştırılmak için yola çıkan ekmek yemek ve aşlar, büyük bir titizlik ve gizlilik içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizden önceki dönemde gıda bankası vasıtası ile dağıtılan yardımları biz de devam ettiriyoruz. Bu süreçte 143 kişilik sıcak yemek ve ekmek dağıtımlarımız devam ediyor. Yine sevgi mağazamızda 76 ailemizi en küçüğünden en büyüğüne kadar giydirdik. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi 488 vatandaşımıza çeşitli hediyelerimiz oldu. Yapılan yardımları büyük bir gizlilik içinde yapmaya gayret ediyoruz. Bunları sosyal medya ve gerek farklı mecralarda kati surette paylaşmıyoruz. Kimlere yardım yapıldığını ben dahi bilmiyorum. Pandemi sürecinde bu rakamlar artı. Bununla birlikte erzak paketleri ve sabit ekmek dağıtımı yaptık. Bunlar bizim yapmamız gerekenler sadece reklam yapılmasını doğru bulmuyoruz. Durumu olmayan halkımız bizlere ulaşsın kati surette yardım yapılan insanların kimliğini adresini hiçbir yerde paylaşmıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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