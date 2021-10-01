Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor - Haberler
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Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Kültür Sanat

- Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor Sivas'ın Şarkışla ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimler açılan kurslarla yaşatılıyor Sivas'ın Şarkışla ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimler yaşatılıyor.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - - Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimler açılan kurslarla yaşatılıyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimler yaşatılıyor.

2019 yılında Şarkışla Kaymakamlığı'nın girişimleri ile tescillenen birbirinden farklı desenlere sahip kilimler, açılan kurslarla yaygınlaştırılıyor. Çeşitli ölçülerde ahşap veya metal tezgahlarda el ile dokunan, çözgü ve atkıda yün iplik kullanılan, geometrik desenlerin ağırlıklı ve simetrik olarak birlikte dokunduğu Şarkışla kiliminde bitki ve hayvan sembolleri kullanılıyor. Motiflerin iç içe kullanılıp simetrik olarak birleştirildiği kilimlerde kullanılan renkler genel olarak al, mavi, yeşil, kara ve turuncu oluyor.

Düz ve sicim olmak üzere iki teknikte dokunan Şarkışla Kilimi; altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz, koçboynuzu, kurtağzı, pıtırak, nazarlık, suyolu gibi desenlerle isimlendiriliyor. Yöre adı ile ünlenmiş folklor ürünü olan Şarkışla Kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniği ile üretiminde ustalık gerektiriyor. Şarkışla Kaymakamlığı'nın koordinatörlüğünde Şarkışla İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda yaşatılan kilimler, sipariş üzerine dokunarak sahiplerine de teslim ediliyor.

"Şarkışla kilimi Osmanlı döneminde çok önemli bir değer"

İlçedeki kurslar hakkında bilgi veren Şarkışla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, "Şarkışla kilimi yüzyıllardır geçmişi olan önemli bir kültürümüzdür. Bizde bu kültürel değerimizin yeni nesillere yeni kuşaklara aktarılması için İŞKUR desteği ile kilim kursu açtık. Birkaç dönemdir 20 kursiyerimiz burada eğitim alıyor ve Şarkışla kilimini öğreniyor. Şarkışla kilimi Osmanlı döneminde çok önemli bir değere sahip. Araştırmalarımız sonrası biz bu değeri öğrendikten sonra tescil işlemlerine başladık. Şarkışla kilimine coğrafi işaret alarak tescil ettirdik ve şu anda da Şarkışla kiliminin yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması maksadı ile bu şekilde atölyemizde kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimize hem ek gelir oluyor hem de bunun biraz daha ticarileşmesini sağlamak için katkılar sağlıyoruz" dedi.

Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor

Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor

Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor

Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmanlı'nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor - Haberler
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