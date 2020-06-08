Osmanlı'nın en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı ziyarete açıldı
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Osmanlı'nın en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı ziyarete açıldı

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.

Osmanlı'nın en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı ziyarete açıldı
08.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:36

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.

Lale Devri'nde inşa edilen ve en etkileyici mimari örneklerinden biri kabul edilen İshak Paşa Sarayı'nı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan saray, salgın sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi saray, bugünlerde yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı bir tepe üzerinde kurulu olan ecdat yadigarı tarihi yapıya tek tek ateşleri ölçüldükten sonra alınan misafirler, maske takıp sosyal mesafe kuralını gözeterek ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Ziyaretçiler, tarihin sarayın giriş bölümünde bulunan dezenfeksiyon ünitesinden de yararlanabiliyor.

Tarihi yapıyı ziyarete gelen Servet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'dan, ailesiyle İshak Paşa Sarayı'nı görmek için geldiklerini söyledi.

Tarihi saraya hayran kaldıklarını ifade eden Arslan, "Ecdadımız bize gerçekten muhteşem bir eser bırakmış. İçerisini gezdikçe gururlanıyorum. Özellikle o dönemin şartlarında yapılmış ilk kalorifer sistemi müthiş. Kesinlikle Türkiye'de gezilmesi, görülmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi." diye konuştu.

Eşiyle normalleşme sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin mistik yerlerini gezmeye karar verdiklerini anlatan ziyaretçilerden Seher Çakır ise Şanlıurfa'dan tarihi bölgeye geldiklerini ve ilk defa gördükleri saraya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Sarayı gezmek için Rize'den gelen Yakup Sağlam da Sağlık Bakanlığı ve çalışanlarının salgın sürecini başarıyla yürüttüğünü ve normalleşmeyle Türkiye'nin önemli tarihi eserlerini gezme fırsatı yakaladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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