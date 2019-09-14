Osmanlı müziği yapan Avrupalılar: Meşkhane

Osmanlı müziği yapan Avrupalılar: Meşkhane

Avrupa'dan dört müzisyen İstanbul'da kurdukları Meşkhane adlı grup ile Osmanlı müziğini klasik ve caz müzikle birleştiriyor

14.09.2019 12:30
Osmanlı müziği yapan Avrupalılar: Meşkhane

Bahtiyar Küçük, Euronews:


"Fransa, İskoçya, Bulgaristan ve Danimarka'dan dört müzisyen Türkiye'de buluştu. İstanbul'da Meşkhane adlı grubu kurdular. Geleneksel Türk müziğini, diğer bir deyişle Osmanlı müziğini, klasik ve caz müzikle birleştirip yeniden yorumluyorlar."



Avrupa'da tura çıkan grup son olarak Fransa'nın Iguerande kasabasındaki Awaranda Müzik Festivali'nde sahne aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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