Osmanlı müziği yapan Avrupalılar: Meşkhane

14.09.2019 12:30

Bahtiyar Küçük, Euronews:



"Fransa, İskoçya, Bulgaristan ve Danimarka'dan dört müzisyen Türkiye'de buluştu. İstanbul'da Meşkhane adlı grubu kurdular. Geleneksel Türk müziğini, diğer bir deyişle Osmanlı müziğini, klasik ve caz müzikle birleştirip yeniden yorumluyorlar."







Avrupa'da tura çıkan grup son olarak Fransa'nın Iguerande kasabasındaki Awaranda Müzik Festivali'nde sahne aldı. Euronews.com'da Görüntüle