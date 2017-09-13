Osmanlı Müziği Yapan Avrupalılar: Meşkhane

Bahtiyar Küçük, Euronews: Fransa, İskoçya, Bulgaristan ve Danimarka'dan dört müzisyen Türkiye'de buluştu. İstanbul'da Meşkhane adlı grubu kurdular. Geleneksel Türk müziğini, diğer bir deyişle Osmanlı müziğini, klasik ve caz müzikle birleştirip yeniden yorumluyorlar."



Avrupa'da tura çıkan grup son olarak Fransa'nın Iguerande kasabasındaki Awaranda Müzik Festivali'nde sahne aldı.



Yann Le Glaz, Saksafon sanatçısı:



"Biz sadece Osmanlı müziği yapmıyoruz. Klasik Türk müziği icra ediyoruz. Çingene müziği var, Türkiye'nin doğusundan müzikler var, Zeybek var. Biz makam teorisiyle yakından ilgileniyoruz. Çünkü bu Batı müziğinden Avrupa'da bulduğumuzdan ve klasik cazdan oldukça farklı. Melodilerin ortaya çıkması ve doğaçlama tekniği açısından farklı. İşte bu bizim grubumuzun temelini teşkil ediyor."



İstanbul'da kurulan grubun üyeleri kısa süre önce Avrupa'ya taşındıklarını söylüyor.



Stuart Dickson, Perkisyonist:



"İstanbul'da yaşıyorduk. Uzun süre yaşadım. Son birkaç yılda oradan ayrıldık. İstanbul çok değişti. Özellikle son beş yılda. Ancak her zaman seyahat için güzel bir yer. Oraya asla dönmeyeceğimi söyleyemem. Orası benim evim gibi."



Georgi Dimitrov, Kanun Sanatçısı:



"Osmanlı müziği benim için ilk görüşte aşk gibiydi. Bu müzikten adeta büyülendim. Sonrasında kanun ilgimi çekti ve çalmaya başladım. Kanun ile birlikte Türk müziğini dinlemeye başladım. Aslında daha genel anlamda söylemek gerekirse makam müziği. Bu müzik benim içimdeki duyguları harekete geçirdi. İşte buradayız."



Joachim Robert Hvid, Ud Sanatçısı:



"Balkanları geziyordum. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan. Orada bu müziği keşfettim. Sanki yeni bulduğunuz bir yiyecek gibi. Onu evinize getirirsiniz ve kendiniz pişirirsiniz. Ben de bu udu buldum. Ona karşı büyük ilgi duydum ve bu alanda eğitim almaya başladım. Bu sayede diğer arkadaşlarla İstanbul'da tanıştım ve grubu kurduk. Osmanlı müziğini klasik ve caz müzikle birleştirmek gerçekten zor; ancak zorluktan fazla eğlenceli diyebilirim. Büyük sabır gerektiriyor."



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Tags: Türkiye Avrupa Müzik Gepost: 13 september 2017