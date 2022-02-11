KÜTAHYA (İHA) - Osmanlı mücevherlerine yoğun ilgi

KÜTAHYA Kütahya'da yıllardır elmas işlemeciliği yapan Cemil Yayılgan, Osmanlı mücevherlerine olan ilgili her geçen gün arttığını, yaklaşan Sevgililer Günü dolayısıyla siparişlere yetişmeye çalıştığını anlattı.

Yayılgan, Covid-19 salgını sebebiyle bir çok sektörün zor günler geçirdiğini ancak elmasa olan ilginin bu süreçte hiç eksilmediğini dile getirdi. Samanpazarı Mevkii'nde 34 yıldır elmas işlemeciliği sanatını icra eden Cemil Yayılgan, sipariş üzerine imal edilen yüzük, küpü, gerdanlık ve bileziğine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Cemil Yayılgan, "Elmas mücevherlerinin fiyatları bin 500 TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ürünlerin bir çoğunu sipariş üzerine yapıyorum. Ben 32 yıldır yörenin tek elmas mıhlamacısıyım. Bu sanat birikim ve incelik isteyen bir meslektir. Bilhassa Osmanlı mücevherlere ilgili her geçen gün daha artıyor. Salgını nedeniyle bir çok sektör zor günler geçiriyor. Bu süreçte elmasa olan ilgide hiç azalma olmadı. Elmas takı lüks tüketim. Bu sebeple elmasa gelir düzeyi yüksek insanlar ilgi gösteriyor. İşlerimiz yaklaşan Sevgililer Günü dolayısıyla daha da yoğunlaştı. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.