Osmanlı mücevherlerine ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlı mücevherlerine ilgi

03.11.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:21
Osmanlı mücevherlerine ilgi

Kütahya'da iş yeri sahibi Cemil Yayılgan, Osmanlı mücevherlerine olan ilgili her geçen gün arttığını ifade etti.

Kütahya'da iş yeri sahibi Cemil Yayılgan, Osmanlı mücevherlerine olan ilgili her geçen gün arttığını ifade etti. Yayılgan, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle bir çok sektörün zor günler geçirdiğini ancak elmasa olan ilginin bu süreçte hiç eksilmediğini dile getirdi.

Kütahya kent merkezi Samanpazarı Mevkii'nde 32 yıldır elmas işlemeciliği sanatını icra eden Yayılgan, sipariş üzerine imal edilen yüzük, küpü, gerdanlık ve bileziğine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Cemil Yayılgan, "Elmas mücevherlerinin fiyatları bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ürünlerin bir çoğunu sipariş üzerine yapıyorum. Ben 32 yıldır yörenin tek elmas mıhlamacısıyım. Bu sanat birikim ve incelik isteyen bir meslektir. Bilhassa Osmanlı mücevherlere ilgili her geçen gün daha artıyor. Konona virüs salgını nedeniyle bir çok sektör zor günler geçiriyor. Bu süreçte elmasa olan ilgide hiç azalma olmadı. Elmas takı lüks tüketim. Bi sebeple elmasa gelir düzeyi yüksek insanlar ilgi gösteriyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Osmanlı mücevherlerine ilgi
Osmanlı mücevherlerine ilgi
Osmanlı mücevherlerine ilgi
Osmanlı mücevherlerine ilgi
Osmanlı mücevherlerine ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen 'Manavgat susamı'nda rekolte arttı
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
MESKİ ihalelerine yoğun ilgi
MESKİ ihalelerine yoğun ilgi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Babel Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmanlı mücevherlerine ilgi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:20:48. #1.14#
title