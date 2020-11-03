Osmanlı mücevherlerine ilgi

Kütahya'da iş yeri sahibi Cemil Yayılgan, Osmanlı mücevherlerine olan ilgili her geçen gün arttığını ifade etti.

Kütahya'da iş yeri sahibi Cemil Yayılgan, Osmanlı mücevherlerine olan ilgili her geçen gün arttığını ifade etti. Yayılgan, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle bir çok sektörün zor günler geçirdiğini ancak elmasa olan ilginin bu süreçte hiç eksilmediğini dile getirdi.

Kütahya kent merkezi Samanpazarı Mevkii'nde 32 yıldır elmas işlemeciliği sanatını icra eden Yayılgan, sipariş üzerine imal edilen yüzük, küpü, gerdanlık ve bileziğine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Cemil Yayılgan, "Elmas mücevherlerinin fiyatları bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ürünlerin bir çoğunu sipariş üzerine yapıyorum. Ben 32 yıldır yörenin tek elmas mıhlamacısıyım. Bu sanat birikim ve incelik isteyen bir meslektir. Bilhassa Osmanlı mücevherlere ilgili her geçen gün daha artıyor. Konona virüs salgını nedeniyle bir çok sektör zor günler geçiriyor. Bu süreçte elmasa olan ilgide hiç azalma olmadı. Elmas takı lüks tüketim. Bi sebeple elmasa gelir düzeyi yüksek insanlar ilgi gösteriyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı