Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor
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Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

17.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen kadın girişimci ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen kadın girişimci ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesindeki kendine ait iş yerinde Osmanlı motifleri, Maraş işi sim sırma, yorganlar, seccadeler ve genç kızların çeyizleri arasında yer alan el işi ürünler yapan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Zennure Tuğrul, birçok ev hanımına da iş imkanı sunuyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Tuğrul, "Osmanlı motiflerinde hayallerimiz var. İşlemeler yaparken gönülleri de dokuyoruz. Burada hem kendi işimi yapıyorum hem de iş yapmak isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. Şuana kadar 20 bayan arkadaşa da iş imkanı sunduk. İstenilen ve siparişlere göre işlemeler yapıyoruz. Kendi emeğimizin karşılılığı alıyoruz. En önemlisi işini sevmek ve severek yapmak. Bu işte çalışıp aile ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarını okutan ev hanımlarımız var. Burada bulunmak bile insana farklı bir huzur veriyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor
Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor
Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK

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