Osmanlı mirası tarihi çarşılarda hayat yeniden başladı, esnaf dükkanlarını açtı

Edirne'de Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısıyla birlikte, tarihi Bedesten ve Arasta çarşıları da kontrollü olarak hizmete açıldı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısıyla birlikte, tarihi Bedesten ve Arasta çarşıları da kontrollü olarak hizmete açıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Alipaşa tarafından 16. yüzyılda Mimar Sinan'a yaptırılan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan 135 dükkanlı hediyelik eşya, giyim ve züccaciye satışının yapıldığı tarihi Alipaşa Çarşısıyla birlikte, tarihi Bedesten ve Arasta çarşıları bugün tekrar hizmete açıldı.

"İçeride bulunan kişi sayısı sınırlandırılacak"

Korona virüs tedbirleri kapsamında 25 Mart'tan bu yana kapalı olan ve bugün tekrar hizmete açılan tarihi çarşılara maskesiz girişler yasaklanırken, giriş yapan esnafın ve vatandaşların ateşi ölçülüyor. Sık sık dezenfektan çalışmalarının da yapıldığı çarşılar da güvenlik görevlileri korona virüs tedbirleri hususunda uyarılarda bulunuyor. Tarihi çarşılarda kalabalığın artması durumunda, içeride bulunan vatandaşlar dışarıya çıkmadan içeriye başka kimse alınmıyor.

"Maskesi olmayan esnaf dükkan açamayacak"

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, maskesi olmayan esnafın kesinlikle dükkan açamayacağını belirterek, maskesi olmayan vatandaşlarında çarşıya girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Çarşılarda sürekli yoğunluğun ve alışverişlerin kısa sürede bitirilmesi için anonslar yapılacağını da ifade eden Sanış, sürecin hayırlı olmasını temenni etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA