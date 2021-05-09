Osmanlı mirası iftar topu geleneği Kudüs'te yıllardır yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmanlı mirası iftar topu geleneği Kudüs'te yıllardır yaşatılıyor

Osmanlı mirası iftar topu geleneği Kudüs'te yıllardır yaşatılıyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlıdan yadigar iftar topu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlıdan yadigar iftar topu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak devam ediyor.

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde yer alan mezarlıktaki ramazan topunu sabah ve akşam ezanıyla birlikte onlarca yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor.

Atalarından bu görevin kendisine miras kaldığını aktaran Recai Sanduka, AA muhabirine ramazan topu ateşleme görevini önce dedesi El-Hac Emin, daha sonra babası El-Hac Yahya'nın yürüttüğünü söyledi.

Ailesinin yaklaşık 130 yıldan beri bu geleneği üstlendiğini aktaran Sanduka, bu işi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllü yaptığını dile getirdi.

Dedesinin Osmanlı topu kullandığını ancak 60'lı yıllarda Ürdün hükümetinin bugün kullanılan topu getirdiğini ifade eden Sanduka, Osmanlı topunun ise Mescid-i Aksa'daki müzeye konulduğunu belirtti.

İftar ve sahur topu geleneğinin, 80'li yıllara kadar Filistin'in birçok şehrinde yaşatıldığını söyleyen Sanduka, Birinci İntifada yıllarında İsrail'in top için kullanılan barut üretimine engel olduğuna dikkati çekti.

Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babasından kalan bu geleneği koruma konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Sanduka, şunları aktardı:

"Birinci İntifada yıllarında (1987) işgal güçleri top için kullandığımız barut üretimine engel oldu. Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babamdan kalan bu geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. Son olarak işgal güçleriyle, top namlusunun içine ses bombası koyarak ateşleme konusunda anlaşmaya vardık. 22 yıldır da böyle yapıyoruz."

Sanduka, ses bombalarını sıkı güvenlik önlemleri altında İsrail'den aldıklarını, başka bir amaç için kullanılmadığından emin olmak amacıyla top ateşlenene kadar mezarlığın dışında İsrail güçlerinin beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmanlı mirası iftar topu geleneği Kudüs'te yıllardır yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:00:19. #1.16#

title