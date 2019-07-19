Osmanlı lezzet ve sanat mirası bir arada!

Taner Alakuş Minyatür Atölyesi ve Asitane Restaurant'ın birlikte hayata geçirdiği projede, 600 yıllık geçmişe sahip olan Osmanlı mutfağının leziz yemeklerini tadarken yine bu medeniyete ait olan 1300 yıllık kadim minyatür sanatının incelikleri sizlere eşlik edecek.

Osmanlı mutfağının unutulmuş lezzetleri yanında misafirlerine bir de Osmanlı sanatı ziyafeti veriyor. Misafirler kendilerini yalnızca bir lokantada değil aynı zamanda bir sanat galerisinin içinde hissediyorlar. Sergileme için ayrılan bu kısımda farklı minyatür sanatçılarının eserleri bir arada beğenilerinize sunulacak.

Yüzlerce yıl bu topraklarda hüküm sürmüş Osmanlı imparatorluğunun lezzet ve sanat mirasını bir arada Asitane Restaurant'ta bulmak mümkün!

Kaynak: Bültenler