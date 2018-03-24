Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Tarih ve Kültür Derneği tarafından yürütülen "Osmanlı Kültürel Mirası İzinde Medeniyetimize Yolculuk Projesi" kapsamında 25 kişilik ekip, Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Abdurrahman Gazi Türbesi'nin ardından "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na gelen öğrenciler, mezar taşlarını inceleyerek bölgeyle ilgili bilgi aldı.

Ekipte yer alan İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 7 ayda 5 branşta, seminer, saha çalışması ve kitap okumalarından oluşan 15 program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ile programı sonlandırdıklarını anlatan Akkurt, şöyle konuştu:

"Ahlat programımızı bilerek sona bıraktık çünkü Osmanlı kültürel mirası, evveliyatında Selçuklu'dan tevarüs eden bir medeniyetin üzerine yükselmiştir. Bu topraklarda bizim en önemli tapu niteliğindeki kaynaklarımız, Ahlat'ta bu geniş alanlara yayılmış mezar taşlarıdır. Onları bizzat yerinde görmek istedik. Projemizde 25 öğrencimiz var. İçlerinde Yemen'den, Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilerimiz de var."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon öğrencisi Esra Demirel ise Ahlat'ta bulunmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.

Tarihi eserlere büyük ilgi duyduğunu ifade eden Demirel, "Buradaki motifler ve mezar taşları çok değerli. Bunlarla ilgili zaten çalışmalarımız mevcuttu, buraya gelip görmek çok daha farklı oldu. Aynı zamanda buradaki motiflerin fotoğraflarını çekip desenlerini çini üzerinde uygulamayı düşünüyoruz." dedi.

İhsan Nakipoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Yemenli Albaraa Taqiaddin ise "Bu projeye Osmanlı mirasını ve tarihini tanımak için katıldım ve bazı güzel insanlarla tanıştım. Buraları çok beğendim. Yemen'e yakın bir tarihi var." diye konuştu.