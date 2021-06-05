Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı
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Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzun zaman sonra hareketlilik yaşarken esnafın yüzü gülmeye başladı.

Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzun zaman sonra hareketlilik yaşarken esnafın yüzü gülmeye başladı.

Osmanlı'nın parmak izi olarak gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kademeli normalleşme kapsamında başlatılan turizm sezonu ile hareketlenmeye başladı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi oldu. Hafta sonu Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Safranbolu'da alırken, uzun zamandır salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü de gülmeye başladı.

Safranbolu'ya hafta sonu turu için İstanbul'dan gelen Yusuf Yılmaz ilçenin Osmanlı'dan kalma tarihi bir kent olduğunu belirterek, "Safranbolu'ya daha yeni geldik. İnşallah gezeceğiz. Buranın güzelliklerini göreceğiz" dedi.

Gezi turu ile birlikte Düzce'den kente gelen Gülay Biçer, Arkadaşlarla birlikte Safranbolu'yu gezmeye geldik. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu tarihi şehri birlikte görüp keşfetmek istiyoruz. Bu doğa manzarası evleriyle de büyüleniyoruz. Biz insanlar kendimizi doğaya vermek istiyoruz. Bugün Safranbolu'da kültür gezisi yapıyoruz. Yarın da buranın kanyonlar kısmını gezeceğiz" diye konuştu.

Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı
Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı
Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı
Osmanlı kenti 'Safranbolu' hareketlendi, esnafın yüzü gülmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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