Osmanlı kenti Safranbolu'da yöresel şivelerle 'Evde Kal' uyarısı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor.

Korona virüsü nedeniyle her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından tedbirler alınırken, sık sık da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Safranbolu Belediyesi tarafından tarihi kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardlarda 'Evde dur abisinin', 'Bi hora geçü', 'Düzelü Bee'gibi kente has yöresel şivelerin yazılı olduğu afişlerle vatandaşlara 'Evde kal' uyarısı yapılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA