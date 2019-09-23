Osmanlı kenti Safranbolu'da süslü kadınlar temiz hava için pedal çevirdi

23.09.2019 02:11

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadınlar tarafından 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak amacı ile bisiklet etkinliği düzenlendi.



'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' dolayısı ile Osmanlı kenti olan Safranbolu'da 7. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi. "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" sloganı ile yapılan etkinliğe birçok kadın bisikleti ile katıldı. Köyiçi Meydanında başlayarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan etkinlik Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Etkinlik ile ilgili konuşan Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan bisikletin çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin, çevreyi, doğayı kirletmemizin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekir. Bizim de bisiklete binerek buna bir katkımız olabilir. Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' ne vurgu yapmak istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de Safranbolu' da bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Böyle önemli, güzel ve herkesçe merak edilerek ziyarete gelen tarihi bir şehirde daha az araç, daha fazla bisiklet kullanımı ile tarihi şehrimizin daha sakin herkese daha fazla saygılı, herkesin eşit ve birbirini yormadan trafikte olabilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. "Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu" diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim cıvıl cıvıl seslerimiz olacak" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA