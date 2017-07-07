Osmanlı Kalesinde Uluslararası Müzik Festivali

Kosova'da bu yıl 7'incisi gerçekleşmekte olan Uluslararası Müzik Festivali Başladı. Kosova'nın Prizren kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen NGOM Uluslararası Müzik Festivali'ne Balkanların birçok ülkesinden tanınmış müzik gurupları katılıyor. Prizren'in ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası NGOM Müzik Festivali'ne her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Festivaller şehri olarak kabul edilen Prizren'de düzenlenen festivalde Balkanların değişik ülkelerinden müzik gurupları sahne alacak. Osmanlı döneminden kalma tarihi Prizren kalesinde gerçekleşen festivale katılmak için Balkanların birçok bölgesinden müzik severler Kosova'ya akın etti. 4 gün sürecek olan festivalde, çok sayıda müzik grubu sahne alacak. - Prizren