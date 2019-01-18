Osmanlı Hanedanı Sürgününün Son Tanığı Toprağa Verildi (1)

Lübnan'da dün vefat eden Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son tanığı, I. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Sultan, başkent Beyrut'ta defnedildi.

Beyrut'taki evinde dün sabah vefat eden Bilun Alpan Sultan'ın cenaze namazı, başkentteki El-Basta Et-Tahta Camii'nde cuma namazını müteakiben kılındı. Bilun Alpan Sultan'ın cenaze törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt ve Lübnan'da yaşayan Türkler ve yakınları katıldı.

Bilun Alpan Sultan, kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından tarihi Başura Mezarlığı'na defnedildi. Dışişleri Bakanlığı defin işleriyle yakından ilgilendi.

Kaynak: AA