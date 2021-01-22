Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
22.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:42
Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.
Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Osmanoğlu için mevlit okundu, dualar edildi.
Osmanoğlu için bugün cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez