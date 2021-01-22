Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
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Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu

22.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:42

Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde mevlit okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Osmanoğlu için mevlit okundu, dualar edildi.

Osmanoğlu için bugün cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu
Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Osmanoğlu için mevlit okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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