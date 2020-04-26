Osmanlı geleneği "mancarlı ekmek" ramazan sofraları için pişiyor - DÜZCE
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Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber

Osmanlı geleneği "mancarlı ekmek" ramazan sofraları için pişiyor - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, her ramazan ayı başlangıcında bir Osmanlı geleneği olarak köylü kadınlar tarafından üretilen "mancarlı ekmek" toprak fırınlarda pişirilmeye başlandı.

26.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:38
Osmanlı geleneği 'mancarlı ekmek' ramazan sofraları için pişiyor - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, her ramazan ayı başlangıcında bir Osmanlı geleneği olarak köylü kadınlar tarafından üretilen "mancarlı ekmek" toprak fırınlarda pişirilmeye başlandı.

Osmanlı beylerinden Orhan Gazi'nin emir eri olan ve ilçeye ismini veren Akçakoca Bey'in yaşadığı belirtilen köy olan Çayağzı köyünde ramazan ayında Osmanlı geleneği olarak yapılan mancarlı ekmekler toprak fırınlarda üretiliyor.

Bölgede "mancar" olarak bilinen kara lahana yaprakları, köylü kadınların bir araya gelerek, kendi mayalarını kullanıp hazırladıkları hamurla pişirilmeye hazır hale getiriliyor.

Ekmeği yapan köy kadınlarından Birdan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında hem ailesi için hem de akrabalarına vermek için mancarlı pide ve ekmek yaptıklarını söyledi.

Şen, pide ve ekmeğin yapım işleminin uzun sürdüğünü belirterek, "Sabah kalkıyoruz, hamurumuzu yoğuruyoruz. 2-3 saat hamurumuzun olgunlaşmasını bekliyoruz. Sonra akabinde fırınımızı yakıyoruz. Malzemelerimizi hazırlıyoruz, pidelerimizi hazır hale getiriyoruz. Kız kardeşim de bana yardıma geldi. Bir de pide hazırlığını kendisi yaptı. Fırına koyduktan sonra 2-3 saat pişmesini bekliyoruz." dedi.

Ekmek ve pideleri kendi bahçelerinde ürettikleri malzemelerle yaptıklarını ifade eden Birdan Şen, "Pidenin içine koyduğumuz mancarlar kendimizin. Virüsten dolayı mancarlarımızı kendi bahçemizden temin ediyoruz. Akçakoca'ya tanıdıklarımıza, pideleri ve ekmekleri gönderiyoruz. Ekmeğimiz pişmeden önce altına mancar kanadı koyuyoruz. Bizim mancar kanadı koymak eski adetlerimizden biridir. Ekmekte mancar kanadı mis gibi koku yapar." diye konuştu.

Osmanlı geleneği 'mancarlı ekmek' ramazan sofraları için pişiyor - DÜZCE

Kaynak: AA

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