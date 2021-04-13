İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor

İzmir'de, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami minareleri mahyalar ile süslendi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

İzmir'de, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami minareleri mahyalar ile süslendi.

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen cami mahyaları, her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelindeki birçok camiye asıldı. 450 yıllık Osmanlı geleneği olan cami mahyaları, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte camilerin iki minaresi arasında yerini aldı. Osmanlı döneminde yağ kandilleri ile yapılan mahyalar, günümüzde ise elektrik ampulleri ile yapılıyor. Mübarek gün ve gecelerde halkın ibadeti için gece boyu açık kalan camilerin kandillerle donatılması geleneği, İslamiyet'in ilk asırlarına kadar uzanmaktadır. Bornova ilçesinde caminin iki minaresi arasında yer alan 'Hoş Geldin Mübarek Ramazan' yazılı mahya ile Ramazan ayı karşılandı. 

İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor
İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Türkan Şoray Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Caner Erkin Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 04:05:09. #1.14#
title