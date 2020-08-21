Osmanlı fenerleri bilimi aydınlatacak Osmanlı fenerleri bilimi aydınlatacak Osmanlı döneminde kullanılan aydınlatma kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Osmanlı fenerleri bilimi aydınlatacak

TOKAT - Osmanlı döneminde kullanılan aydınlatma kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce açılışı yapılan kent müzesi tarihe ışık tutuyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Veysel Esen, kent müzesinde bulunan Osmanlı dönemi aydınlatma gereçlerini tez konusu olarak belirledi. Şamdanlar, fenerler, kandillerin tek tek fotoğraflayarak katalog çekimlerine başlayan Esen, eserlerin üzerinde bilgileri ışığında çalışma yapıyor. Osmanlı dönemine ait kültürel izler taşıyan eserleri Tokat'ta bulmaktan dolayı şanslı olduklarını ifade eden Esen, "Osmanlı dönemine ait olan aydınlatma gereçlerinin kültürel olarak değerlerini, estetik olarak neler yansıttıklarını araştırıyoruz. Bu fenerler üzerinde bulunan gerek bezemeler gerek yapım teknikleri gerek süsleme teknikleri ile Osmanlı döneminde kültürel yaşamına ait izler bulmaya çalıştık. Şanslıydık burada Osman dönemi aydınlatma gereçlere bakımından çok geniş bir ürün yelpazesi var. Aynı zamanda üzerinde epigrafik buluntulara da rastladık. Kim tarafından nereye vakfedildiklerini gösteren bizim için de son derece değerli olan belge niteliği taşıyan unsurlar. Şamdanlar, kandiller, fenerler, her birini ayrı ayrı kategorize edilip ayrı ayrı değerlendirdikten sonra da tezimizi tamamlayarak bilim dünyasına katkı sunmayı bekliyoruz" dedi.

Bilime ışık tutacak

Esen, Osmanlı dönemi aydınlatma gerçekleriyle ilgili tez çalışması yaparak geleceğe ışık tutacak olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Roma dönemi, Bizans dönemi ya da daha evvelki dönemlere ait aydınlatma gereçleri konuları çalışıldı. Yaptığımız araştırmalarda Osmanlı dönemine ait aydınlatma gereçleri olarak yüksek lisans tezi seviyesinde bir çalışmayı rastlamadık. Dolayısıyla bu çalışmanın eksikliğini hissettik. Bu anlamda çalışma yaparak gerek Türk kültürüne, gerek Osmanlı Kültür anlayışına katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz için bu konuyu hocamın da vasıtasıyla tercih ettik. Bu konuda çalışmamızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA