Osmanlı Eseri İki Tarihi Hamam Restore Edilmeyi Bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hersekzade Ahmet Paşa Camisinin yanında ve Büyük Cami Mahallesi'nde Kudret Sokak'ta bulunan iki tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.

16. yüzyılın başlarında inşa edilen Osmanlı Devleti'nin önemli eserlerinden ve 500 yıllık geçmişe sahip hamamların büyük kısmının hala ayakta olmasına rağmen restore edilmemesi tepki çekerken, hamam madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Tedbir amaçlı çekilen tel örgüler tahrip edilirken, hamamın zemininde ise büyük çukurların oluştuğu görüldü.

Etrafı çevre duvarıyla örülü Hersekzade Ahmet Paşa Camiisiyle bir bütün oluşturan hamamın ise kapısı söküldü. Adeta kaderine terk edilen tarihi hamamın bahçesinde, araç lastikleri, kullanılmayan eşyalar ve çöpler birikti. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan iki hamamın bölgede tek olma özelliği taşıdığına dikkat çekilerken, restore edilmemesi tepki gördü. - EDİRNE