Osmanlı engereği doğaya bırakıldı
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Korkuteli, Antalya, Güncel, Haber

Osmanlı engereği doğaya bırakıldı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bir vatandaşın bahçesinde bulduğu engerek yılanı, doğa koruma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, doğal yaşam alanına bırakıldı.

25.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:17
Osmanlı engereği doğaya bırakıldı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bir vatandaşın bahçesinde bulduğu engerek yılanı, doğa koruma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Adı açıklanmayan bir vatandaş, bahçesinde bulduğu yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Korkuteli DKMP Şefliği'ne teslim etti. Osmanlı engereği türü olduğu belirlenen yılan, Korkuteli DKMP Şefliği Yaban Hayatı Kurtarma ve Transfer Merkezi'nde yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.Uzmanlara göre, Anadolu'da, 15'i aşkın engerek türü bulunuyor. Zehirli olmaları nedeniyle her yıl birçok engerek yılanı kasten veya yanlışlıkla öldürülüyor. İnsanlarla ortak bir besini olmayan ve genellikle yakalanmaya çalışılmadığı sürece insana zarar vermeyen engerekler, Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği ile doğal yaşam döngüsü açısından büyük önem arz ediyor.


Kaynak: DHA

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