Osmanlı döneminin 'kale kenti'nde kazılar yeniden başladı
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Osmanlı döneminin 'kale kenti'nde kazılar yeniden başladı

MERSİN'de Roma döneminden günümüze kadar gelen, Osmanlı döneminde ise 'kale kent' olarak kullanılan Silifke Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

Osmanlı döneminin 'kale kenti'nde kazılar yeniden başladı
29.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:59

MERSİN'de Roma döneminden günümüze kadar gelen, Osmanlı döneminde ise 'kale kent' olarak kullanılan Silifke Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

2010 yılında ilk kazılarına başlanan tarihi kaledeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki ekiple yeniden başladı. Bugüne kadar Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin ortaya çıkarıldığı kale kent, ticaret yolunda bulunması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde kale kente dönüşen tarihi yapı, bu özelliğini günümüzde de koruyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ortak projesi olan, 2010 yılından beri kesintisiz devam eden kazıya Türk Tarih Kurumu'nun da destek verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Boran, "Kazı sonucunda, kalenin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar indiği tespit edilmiştir. Anadolu'da yaşayan önemli medeniyetlerin izlerini bu kalede bulmak mümkündür. Bu izler Roma, Bizans ve Türk dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Roma ve Bizans döneminden sonra Karamanoğlu döneminde burası liman şehri ve beylik merkezi olarak, en sonunda da taht merkezi olarak önemli bir yer teşkil eder. Karamanoğlu döneminden sonra Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, Kıbrıs'ın fethinden sonra da, Kıbrıs ile bağlantısının sağlandığı önemli bir ticari ve yerleşim yeri olmuştur" dedi.'OSMANLI DÖNEMİNDE BÜYÜK ÖNEM KAZANDI'Kalenin, Osmanlı döneminde büyük bir önem kazandığını ifade eden Prof. Dr. Ali Boran, şunları söyledi: "Osmanlı döneminde farklı bir işleve büründüğü, hem ticaretin hem de yaşam alanının bulunduğu mekan olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı döneminde kalenin içinde ve dışında yeni mekanlar oluşturulmuştur. Özellikle dış surlar dediğimiz Hisar Peçe'nin arasında Osmanlı döneminde yaşam alanına katılarak böyle insanoğlu farklı dönemlerde var olan yapıları akıllı bir şekilde, kendi ihtiyaçlarına göre hem korumuş, hem de yeni hali ile yamasına imkan sağlamıştır. Silifke kalesinin merkezinde ve etrafından pek çok yapı var. Merkezinde ibadethanenin olduğu, etrafında da sosyal ve ticari mekanlar ve gerisinde de konutlar bulunmaktadır. Osmanlı'nın kalenin içini tamamen bir yerleşim yeri haline getirmesi ile birlikte yüzlerce konutun olduğu kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır." 'TURİZM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Kazının turizm destinasyonu için de büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ali Boran, "Silifke Kalesi kazısı turizm destinasyonu açısından son derece önemli. Çünkü tarihin, farklı medeniyetlerin olduğu ve Osmanlı'nın Anadolu'daki kale kentin günümüze gelebilmiş ender yerlerinden biridir. Denizi, doğası, yaylasıyla, pek çok şeyi görebileceği bir kale kent kazısı devam etmekte. Önümüzdeki yıllarda yapılacak restorasyonun tamamlanmasıyla bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olacağı şimdiden ortaya çıkmış, böylece de kale hem turizme hem kültüre hem de bölge insanına katkı sağlayacak bir kale olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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