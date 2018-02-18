Osmanlı dönemindeki 'Zimem defteri' geleneği yeniden başladı

KİLİS - Kilis'te, Osmanlı dönemindeki Zimmem defteri geleneği yeniden başlatıldı.

Cuma günü MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Türkiye'deki il başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ardından Kaan ve beraberindekiler iş adamları rast gele girdikleri iş yerlerindeki esnafı ziyaret ederek, esnafın veresiye defterlerini alarak tüm borçluların borçlarını kapattı. Osmanlı dönemin uygulanan Zimmem defteri geleneği yeniden böylece Kilis'ten yeniden başladı. Osmanlı dönemindeki Zimmem defteri geleneği, Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borç defterinin satın alınarak silinme geleneği olarak biliyor.

MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Reşit Badem, yaptığı açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan başkanlığında Cuma günü il başkanları toplantısı yapıldığını ifade ederek, "Genel başkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen bir heyetle Kilis'te başlattık. Zimmem geleneğinin Kilis'te devamının getirilmesi konusundaydı. Bizde arkadaşlarımızla birlikte Kilis MÜSİAD olarak seve seve yapıyoruz. Rabbim devamını getirsin inşallah, bundan sonrada ulaşabileceğimiz en ücraya ulaşmak planındayız. 3 gün içerisinde 15'in üzerinde esnafımıza ulaştık. Bunun için bir ekip oluşturduk. Kısa sürede daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Bütçenin tamamı ise MÜSİAD tarafından karşılanacak" dedi.

Bakkal İbrahim Halil Yıldızlar, "Şuanda şok yaşıyorum. Zaten 2 yıl önce atılan bombalar nedeniyle bütün esnaflar olarak çok sıkıntı çektik. Tam toparlanıyoruz, derken yeniden bombalar atılmaya başlandı. Alacağımızı alabileceğimiz kişiden de alamıyoruz. Çünkü ortalık karışık, kimse borucunu ödeyemiyor. Bu uygulamayı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Keşke diğer esnaflara da ulaşabilse, verecekler çok şaşıracaklar. Çünkü 3 aydır borçlarını ödeyemiyor" diye konuştu.