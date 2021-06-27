Osmanlı döneminde yapılan oda ayağa kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve zamanla bakımsızlıktan harabe haline dönen köy odası, imece çalışmasıyla yenilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Osmanlı Dönemi'nde yapılan ve zamanla bakımsızlıktan harabe haline dönen köy odası, imece çalışmasıyla yenilendi.

Kış aylarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi'ni ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1910 yılında yapılan köy odasının harabe haline döndüğünü gördü. Başkan Aras'ın gündeme getirmesinin ardından zaman içinde kullanılamaz duruma gelmiş tarihi ve kültürel varlık için çalışma başlatıldı.

Bodrum Belediyesi öncülüğünde, Bodrum Kent Konseyi - Kent Estetiği Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan "Yaka İmece Ekibi", odanın yenilenme ve çevre düzenlemesi çalışmasını tamamladı. Birkaç ay süren çalışma sonunda oda güzel bir görünüme kavuştu. Oda, muhtarlık olarak kullanılacak.

Yaka İmece Ekibi Koordinatörü Gürol İnan, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mimar Şerife Türk Derin tarafından rölövesi alınan, projelendirilen bina yeniden inşa edildi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Yenilenen Köy Odası, Yaka Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılarak tekrar işlev kazanacak. Kent estetiğine de olumlu katkı sağlayan bu çalışmanın, kentimizin tüm mahallelerindeki tarihi kültürel yapılara sahip çıkılması, onarılması, gerekiyorsa aslına uygun olarak yeniden yapılması, kullanıma açılması konusunda örnek olmasını diliyoruz. Her mahallede sorumluluk alacak liderlerin öncülüğünde birer imece ekibi oluşturularak bunu gerçekleştirmek mümkün. İmece yoluyla değişimi başlatan bireylerin ve kurumların, sosyal ve kültürel fayda odaklı yolculukları, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de pekiştirerek yapısal dönüşümünü tetikleyecektir. Yenileme çalışmasına malzeme, uygulama ve maddi destek ile katkı koyarak imeceye katılan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı