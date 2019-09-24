Osmanlı Döneminde ki Erzurum'un maketi yapılıyor

24.09.2019 09:12

Tarihi ve özgün eserler maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Erzurum'un Osmanlı Döneminde ki halinin maketini yapıyor.



Erzurum kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için maket çalışmalarını sürdüren sanatçı Doğan Hattatoğlu Erzurum'un 1800'lü yıllarında ki halini makete çeviriyor. Hattaoğlu daha önce Erzurum Ulu Cami'de sergilenen üç kutsal mekan olan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın maketlerini birebir ölçeklerle hazırlayarak adından söz ettirmişti.



Erzurum'un maket çalışması için 2 yıllık bir ön çalışma sonrası kentin 1800'lü yıllarda ki haritasını çıkaran maket ustası Hattaoğlu, daha sonra kullandığı köpüklerle şehrin alt yapısını makete çevirmeye başladı. Hattaoğlu bundan sonra ki süreçte ise maketin ince işçiliğine başlayacak.



Hattaoğlu, kentin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir çalışmaya başladığını ifade ederek " Erzurum'un Osmanlı Döneminde ki halini makete yansıtmak için çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki Osmanlı döneminde ki o hali makete yansıtalım. Bugün itibari ile maketimizin kod çalışması bitti. Artık üzerinde ki ince işçiliğe başlayacağız. Üniversitede ki hocalarımızdan aldığımız coğrafi çalışmalardan yardım aldım. Haritayı oluşturmamız çok önemliydi. Netice de köpüklerle bir kodlama yaptık. Rakımlarına dahil her şeyi incelikle yapmaya çalışıyoruz. Üzerine kale surları, iç surlar, dış surları işleyeceğiz. Erzurum'un tarihi eserleri öğrencilere gösterilmesi lazım. Bu yüzden böyle bir çalışma içerisindeyiz" dedi.



Osmanlı döneminde ki Erzurum'un halinin makete dönüştürülme sürecinin 2 yılda tamamlanması tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA