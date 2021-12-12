Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor

BARTIN (DHA) - OSMANLI donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 50 yıl sonra ilk kez turizm amaçlı 'çektirme tekne' yapılıyor. Gemi yapım ustası Mustafa Dikyol (38), "Atalarımız Osmanlı donanmasına gemi ve çektirme tekneler yapardı. 50 yıl sonra çektirme tekneyi yeniden yapmaya başladık. Bu bizim için önemli gelişmedir" dedi.

Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üretilen ilçede, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Kurucaşile ve Ovatekkeönü ile Kapısuyu limanlarında derme çatma barakalarda devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor. İstanbul'dan bir iş insanından alınan siparişle Ovatekkeönü köyündeki tersanede 50 yıl sonra ilk kez 'çektirme tekne' yapılıyor. 18 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki teknenin yapımına 3 ay önce başladı. Çektirme teknenin iskeleti tamamlanarak, dış kaplaması yapılıyor. Kestane ve meşe ağaçlarının kullanıldığı teknenin yapımında 6 usta çalışıyor. Tersanenin önüne kurulan düzeneğe yerleştirilen tekne hava şartlarına göre mayıs veya haziran ayında teslim edilecek. Teknenin turistik amaçlı kullanılacağı bildirildi.