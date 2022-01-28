Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklarda devletin kuruluş yıldönümü unutuldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Osmanlı Devletinin kuruluşun 723'üncü yılı Bilecik dışında Eskişehir ve Bursa'da düzenlenen programlarla kutlandı. Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te herhangi bir program olmaması gözlerden kaçmadı.

Eskişehir'de bulunan Karacaşehir Camii, bundan yaklaşık 723 yıl önce Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilan edildiği Dursun Fakıh tarafından ilk Cuma hutbesinin okunduğu ve Osman Bey'in beylik unvanı aldığı yer olarak biliniyor. Osmanlı devletini kurarak insanlığa hak ve adaleti taşıma misyonu üstlenen Osman Gazi, 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatundur. Osman Gazi 23 yaşında iken babasının vefatı üzerine Kayı boyunun başına geçti. 27 Ocak 1299'da Osmanlı devletini kurarak bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devletinin kuruluşun 723'üncü yılı Bilecik dışında Eskişehir ve Bursa'da düzenlenen programlarla kutlandı. Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te herhangi bir program olmaması gözlerden kaçmadı.

Öte yandan Bilecik bürokrasisi bile günün anlam ve önemine binaen herhangi bir kutlama mesajı bile göndermedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel