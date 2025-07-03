Osmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaOsmanlı Devleti'nde telefon ilk kez hangi padişah döneminde kullanılmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİ'NDE TELEFON İLK KEZ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE KULLANILMIŞTIR?

A: Abdülmecid

B: Abdülaziz I

C: II. ABdülhamid

D: V. Mehmed

Cevap: C