Osmanlı Devleti'nde Avusturyalılara ne ad verilirdi?

Osmanlı Devleti'nde Avusturyalılara ne ad verilirdi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan ve dikkatleri üzerine çeken bir soru, Türk Kodlama Sistemi ile ilgiliydi. Osmanlı Devleti döneminde Avusturyalılara ne ad verildiği sorusu, izleyicilerin ve yarışmacının bilgisini sınadı.

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" olarak ekrana gelen tarih temelli sorular, yarışmacıların bilgi birikimini ölçerken izleyicilere de önemli tarihi kavramları hatırlatıyor. Peki, bu tarihî "Kim Milyoner Olmak İster sorusu"nun cevabı nedir? İşte cevabı...

OSMANLI DEVLETİ'NDE AVUSTURYALILARA NE AD VERİLİRDİ?

A) Leh

B) Ulah

C) Nemçe

D) Tatar

Doğru cevap: C şıkkıdır.

Osmanlı döneminde Avusturya için kullanılan isim "Nemçe" idi. Bu ad, Avusturya Arşidüklüğü ve daha sonra Habsburg İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullanılıyordu. Özellikle Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında kaynaklarda "Nemçe" kelimesi sıkça geçer.

Osmanlı Devleti'nde Avusturyalılara ne ad verilirdi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor

Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz

Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.