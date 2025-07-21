Osmanlı Devleti'nde Avusturyalılara ne ad verilirdi?

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" olarak ekrana gelen tarih temelli sorular, yarışmacıların bilgi birikimini ölçerken izleyicilere de önemli tarihi kavramları hatırlatıyor. Peki, bu tarihî "Kim Milyoner Olmak İster sorusu"nun cevabı nedir? İşte cevabı...

OSMANLI DEVLETİ'NDE AVUSTURYALILARA NE AD VERİLİRDİ?

A) Leh

B) Ulah

C) Nemçe

D) Tatar

Doğru cevap: C şıkkıdır.

Osmanlı döneminde Avusturya için kullanılan isim "Nemçe" idi. Bu ad, Avusturya Arşidüklüğü ve daha sonra Habsburg İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullanılıyordu. Özellikle Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında kaynaklarda "Nemçe" kelimesi sıkça geçer.